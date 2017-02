Martin schrijft tweede etappe Ronde van Valencia op zijn naam

De tweede etappe ging van Alicante naar Dénia en ging over 181,8 kilometer. Achter Martin sprintte Pim Ligthart van Roompot-Nederlandse Loterij in een achtervolgend groepje naar de tweede plaats. Primoz Roglic van Lotto-Jumbo werd derde.



Het peloton was in de finale uit elkaar geslagen en renners passeerden in groepjes de finish. Zo kwam Wout Poels, vorig jaar winnaar van de Ronde van Valencia, als 47e over de finish op 57 seconden van de ritwinnaar. Steven Kruijswijk, de kopman van Lotto-Jumbo, moest één minuut prijsgeven.

De Belg Greg van Avermaet nam de leiderstrui over van Manuel Senni, zijn ploeggenoot bij BMC. Senni kwam woensdag als eerste BMC-renner over de streep in de ploegentijdrit. Team Sky met Poels eindigde als tweede op 21 seconden van BMC.

Vrijdag staat de derde van vijf etappes op het programma, die van Canals naar Riba-roja de Túria gaat.

Succes

Ook in de Ster van Bessèges was er succes voor Katusha. Alexander Kristoff won de pelotonsprint in de tweede etappe voor Rudy Barbier en Arnaud Démare. De etappe ging over 152 kilometer van Nîmes naar Rodilhan.

Kristoff eindigde woensdag nog als tweede achter Démare. De Noor neemt nu de leiderstrui over van de Fransman.

In de Franse rittenkoers volgen nu twee lastigere etappes. Zondag is er een individuele tijdrit van bijna 12 kilometer met aankomst bergop.