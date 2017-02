Büttner nog niet fit genoeg voor rentree bij Vitesse tegen ADO

Linksback Büttner kampt met een trainingsachterstand, waardoor de uitwedstrijd tegen ADO te vroeg komt. "Hij is wel op de goede weg'', aldus trainer Henk Fraser.

Büttner (27) tekende vorige maand bij Vitesse, nadat hij transfervrij was vertrokken bij Dinamo Moskou. Tussen 2008 en 2012 speelde Büttner ook al voor Vitesse, waarna hij naar Manchester United vertrok.

Fraser neemt Kevin Diks vrijdag wel mee naar Den Haag. De 20-jarige verdediger is als huurling weer terug bij de club uit Arnhem, die Diks een half jaar geleden had verlaten voor Fiorentina. De rechtsback kreeg echter amper speeltijd in Florence en hoopt in Arnhem weer ritme te kunnen opdoen.

Vitesse heeft Diks voor een half jaar gehuurd van Fiorentina, waar hij tot medio 2021 onder contract staat. De verdediger moet in Arnhem de concurrentie aangaan met Kelvin Leerdam.

Fraser treft vrijdag in Den Haag de ploeg die hij de afgelopen 2,5 jaar onder zijn hoede had. "Makkelijk wordt het zeker niet. Op papier is dit juist een moeilijk duel", kijkt Fraser vooruit. "Nu moeten we laten zien dat we ook daadwerkelijk stappen hebben gemaakt."

ADO Den Haag

ADO Den Haag versterkte zich deze week in de strijd tegen degradatie met vijf nieuwelingen: Randy Wolters, Donny Gorter, Abel Tamata, Guyon Fernandez en Abdenasser El Khayati. Trainer Zeljko Petrovic kan echter niet al zijn nieuwelingen direct opstellen. "Alleen Wolters en El Khayati zijn honderd procent fit", zei de trainer.

De Japanse spits Mike Havenaar traint na lange afwezigheid vanwege een virusinfectie weer mee met de groep, maar voor hem komt het duel met zijn oude club Vitesse te vroeg.

Het duel tussen ADO Den Haag en Vitesse begint vrijdag om 20.00 uur.

