Gefrustreerde Mourinho hoopt dat journalisten hun werk doen

"Dat kan ik Hull City niet verwijten, zij vechten tegen degradatie en elk punt is goud waard", zei Mourinho. "Ze hebben gekeken hoe ver ze konden gaan en de scheidsrechter heeft ze niet gestopt. Al in de eerste helft stond de scheidsrechter toe om tijd te rekken."

Rechtstreekse kritiek op de scheidsrechter uitte Mourinho niet. De Portugees wilde geen schorsing riskeren.

Hij riep de Engelse pers wel op goed te kijken naar de arbitrale beslissingen. "Als ik er iets over zeg, word ik gestraft. Want voor mij gelden blijkbaar andere regels dan voor de andere managers."

Waarheid

"Jullie moeten niet aan mij vragen wat ik ervan vind, maar gewoon opschrijven wat je hebt gezien. Journalistiek gaat om de waarheid zeggen, zo simpel is het", zei de Portugese manager.

"Als je Manchester United dit seizoen volgt, dan weet je wat er gebeurde tegen Manchester City, tegen Burnley, tegen West Ham United, tegen Stoke City, het gebeurt bijna overal. Doe je werk en verleen het publiek service. Vertel de waarheid."

"De waarheid is dat Manchester United in de eerste helft slecht gespeeld heeft", gaf Mourinho toe. "Maar stel me geen vragen (over de scheidsrechters, red.) die ik niet kan beantwoorden."

Toen een BBC-verslaggever in een interview vroeg wat de scheidsrechter had moeten doen, beende Mourinho weg. "Als je niets van voetbal snapt, moet je niet met een microfoon in je handen staan", beet hij de verslaggever toe.

Na het gelijkspel tegen Hull staat Manchester United zesde in de Engelse competitie, met veertien punten achterstand op koploper Chelsea. Zondag speelt de ploeg van Mourinho uit tegen Leicester City.

