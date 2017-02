Bonjasky twijfelt of hij uitdaging Verhoeven aan gaat nemen

"Is het wel nodig om Rico in elkaar te slaan?", vraagt Bonjasky zich af. Verhoeven daagde de Surinaamse Nederlander maandag uit in het programma Peptalk.

"Ik vind het in ieder geval interessant dat de nieuwe kampioen een echte kampioen gaat uitdagen. Het is nog niet helemaal zeker of het gaat gebeuren. Ik heb heel veel projecten lopen en die kan ik niet zomaar op nul zetten", aldus Bonjasky tegenover Powned.

De 41-jarige Bonjasky heeft al verschillende keren zijn afscheid aangekondigd van de vechtsport, maar maakt zich op voor een rentree. Hij accepteerde eind vorig jaar een uitdaging van Gökhan Saki. De datum van dat gevecht is nog niet bekend.

Wereldkampioen

'The Flying Gentleman' geldt als één van de beste kickboksers aller tijden. Bonjasky won onder meer drie keer de prestigieuze K1-World Grand Prix.

Verhoeven won in december in Oberhausen het gevecht tegen Badr Hari, die hij vorig jaar eveneens zelf had uitgedaagd.

De 32-jarige Nederlandse Marokkaan gaf zich tijdens de tweede ronde van de partij gewonnen vanwege een blessure aan zijn arm. Later bleek dat hij een spier had gescheurd.