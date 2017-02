Spelregelcommissie IFAB bespreekt invoeren tijdstraf bij gele kaart

Het gebruik van tijdstraffen is de afgelopen jaren al getest bij Europese jeugdtoernooien. Als de tijdstraf ingevoerd wordt, zal dat nog niet gelden voor het professionele voetbal.

De maatregel is volgens de IFAB in eerste instantie bedoeld om de ontwikkeling van het voetbal op lagere niveaus te helpen. Mogelijk wordt de tijdstraf op termijn wel ingevoerd op het hoogste niveau. In het Nederlandse amateurvoetbal werd de tijdsstraf bij een gele kaart al twee jaar geleden ingevoerd.

Ook laat de IFAB, waar de nationale bonden van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland en wereldvoetbalbond FIFA zitting in hebben, zich informeren over de tests met videoscheidsrechters.

Komend jaar wordt er in meer competities getest met arbiters, die hulp krijgen van tv-beelden.

Aanvoerder

De rol van de aanvoerder wordt verder besproken. Diens verantwoordelijkheden worden mogelijk uitgebreid om ''discipline op het veld'' en de ''communicatie tussen spelers en arbitrage'' te verbeteren.

Er wordt al langer gesproken over een regel waarbij alleen de aanvoerder met de scheidsrechters mag praten, zoals bijvoorbeeld in het rugby gebruikelijk is.

Die regel maakt ook onderdeel uit van de plannen van Marco van Basten, die als 'Chief Officer for Technical Development' verantwoordelijk is voor de technische ontwikkelingen bij de FIFA.