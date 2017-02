Danny van Poppel wint proloog Herald Sun Tour in recordtijd

De 23-jarige Nederlander van Team Sky was op het 2,1 kilometer lange parcours in de Australische stad de beste in een tijd van twee minuten en 32 seconden. Nooit was er iemand sneller.

De Australiër Brenton Jones en de Nieuw-Zeelander Alex Frame eindigden respectievelijk als tweede en derde. Zij moesten een seconde toegeven op Van Poppel.

Tourwinnaar Chris Froome, vorig jaar winnaar van de Australische etappekoers, klokte de 26e tijd op zeven seconden van de Nederlander.

Van Poppel start door zijn overwinning donderdag in de leiderstrui. Dan staat er een zware rit op het programma met aankomst bergop in Falls Creek. De Herald Sun Tour eindigt zondag in Kinglake.