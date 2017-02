Wildschut blij met transfer naar Norwich voor 8 miljoen euro

"Nadat ik met de mananer (Alex Neil, red.) had gesproken, was het voor mij een makkelijke keuze", zegt Wildschut op de website van zijn nieuwe club. "Dit is wat ik nodig heb in deze fase van mijn carrière, voor mij was het een no-brainer."

Norwich maakte geen transfersom bekend, maar volgense diverse Britse media betaalt de club 8 miljoen euro voor de oud-speler van PEC Zwolle, VVV-Venlo, sc Heerenveen en ADO Den Haag.

Toen de interesse van Norwich, de nummer negen van het Championship, bekend werd, diende Wildschut kort voor het verstrijken van de deadline een transferverzoek in bij Wigan. De degradatiekandidaat uit het Championship plaatste een kritisch statement op zijn website, waarin de club meldde "extreem teleurgesteld" te zijn in de aanvaller.

"Dit is een stap omhoog voor mij", zegt de 25-jarige Wildschut. Ik heb genoten van mijn tijd in Wigan, maar nu kijk ik ernaar uit om voor promotie naar de Premier League te spelen."

Dijks

Naast Wildschut haalde Norwich ook Mitchell Dijks op de slotdag van de transfermarkt. De verdediger wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd van Ajax.

Het is de bedoeling dat de twee Nederlanders de linkerflank gaan vormen bij de club uit het oosten van Engeland.

"We hadden zware concurrentie om Wildschut aan te trekken, maar we hebben een goede deal kunnen besluiten", zegt Norwich-manager Neil. "We zijn twee linkspoten kwijtgeraakt en daarom was het belangrijk om twee nieuwe spelers te halen. Dat is ons gelukt."

Zaterdag kunnen Wildschut en Dijks debuteren in de uitwedstrijd tegen Cardiff City. Drie dagen later speelt Norwich uit tegen Wigan, de oude club van Wildschut.