Ook Balentien en Jurrjens in honkbalselectie voor WBC

Buitenvelder Wladimir Balentien en werper Jair Jurrjens nemen met 'Team Kingdom of the Netherlands' deel aan het officiële WK.

Eerder al zegden de huidige Major Leaguers Andrelton Simmons, Didi Gregorius, Jonathan Schoop, Jurickson Profar en Xander Bogaerts toe te zullen meedoen aan het prestigieuze evenement, dat eens in de vier jaar wordt gespeeld.

Werper Rick van den Hurk, die in het verleden uitkwam in de MLB en nu in Zuid-Korea speelt, zal ook aansluiten bij de Nederlandse selectie.

Jurrjens zal zich met het Koninkrijksteam in februari voorbereiden op de WBC tijdens een trainingskamp in Arizona. Balentien sluit een maand later in Zuid-Korea aan. Oranje komt bij de WBC uit in groep A en speelt in Seoul op 7, 8 en 9 maart tegen achtereenvolgens Zuid-Korea, Taiwan en Israël.

Homeruns

Balentien speelde in de Major League voor de Seattle Mariners en de Cincinnati Reds, maar komt inmiddels al zes seizoenen uit voor de Yakult Swallows in de Japanse competitie. Daar heeft hij al 185 homeruns geslagen.

De 32-jarige Balentien deed eerder namens Nederland mee aan de de Olympische Spelen van Athene in 2004, de World Baseball Classic in 2013 en de Premier 12 in 2015.

Jurrjens (31) zat ook in de selectie van de Premier 12 in 2015. De rechtshandige werper kwam in de MLB uit voor onder andere de Detroit Tigers en de Atlanta Braves. Na een knieblessure probeert de werper zich terug te knokken naar het hoogste niveau. Afgelopen seizoen kwam hij in Taiwan uit voor de Uni-President 7-Eleven Lions.