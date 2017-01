Lotto-Jumbo-renner Dylan Groenewegen legde beslag op de tweede plaats en de Brit Mark Cavendish eindigde als derde.

Voor Kittel is het zijn eerste overwinning van dit seizoen. Hij is vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Kittel schreef de afgelopen twee jaar in totaal al vijf etappes in de Ronde van Dubai op zijn naam. Vorig jaar won hij ook het eindklassement van de koers in de Verenigde Arabische Emiraten.