Brands haalt deze winter geen spelers voor de breedte naar PSV

"Het is heel lastig om kwalitatief goede spelers te halen in januari", aldus Brands tegenover De Telegraaf.

PSV zag deze winter Luciano Narsingh vertrekken naar Swansea City en raakt Florian Jozefzoon zeer waarschijnlijk kwijt aan Championship-club Brentford City.

Cocu zei eerder graag een aanvallende versterking aan zijn selectie toe te willen voegen.

"We willen alleen iets doen als het een echte versterking betreft", aldus Brands. "We gaan geen spelers erbij halen voor de breedte. Dan kunnen we het beter met de huidige selectie doen."

Volgens Brands heeft PSV op alle posities voldoende opties. "Op het middenveld zijn we nu even beter bezet dan voorin, maar we hebben ook spelers die in beide linies kunnen spelen."

Kishna

PSV haalde eerder deze winter net als vorig jaar Marco van Ginkel op huurbasis van Chelsea.

De club kreeg volgens De Telegraaf ook Ricardo Kishna (Lazio Roma) en Jean-Paul Boëtius (FC Basel) aangeboden, maar de landskampioen zou onvoldoende potentie hebben gezien in beide spelers.

De Eindhovenaren zouden wel graag sc Heerenveen-aanvaller Sam Larsson willen inlijven, maar de vraagprijs van de Friezen is vooralsnog te hoog.