Federer had zelfs 'in stoutste dromen' geen finaleplaats verwacht

Federer was na zes maanden blessureleed met weining verwachtingen naar Melbourne afgereisd. "Ik had in mijn stoutste dromen niet kunnen bedenken dat ik zo ver zou komen. Het is prachtig, ik ben hier zo blij mee."

De laatste keer dat de voormalig nummer één in de eindstrijd van een grandslamtoernooi stond was eind 2015 op de US Open, waarin Novak Djokovic te sterk bleek. Zijn laatste titel op het hoogste podium dateert al uit 2012, toen hij zijn zevende Wimbledon-titel pakte.

"Ik heb nu een paar dagen rust en daarna ga ik in de finale alles geven wat ik in me heb. Desnoods kan ik daarna weer vijf maanden niet lopen", zei de zeventienvoudig grandslamwinnaar met een knipoog.

"Ik speel de afgelopen zes wedstrijden alsof ik niets te verliezen heb. En dus hanteer ik die tactiek ook in de finale."

Nadal

In die eindstrijd stuit hij zondag mogelijk op Rafael Nadal. De Spanjaard moet dan vrijdag nog wel met de Bulgaar Grigor Dimitrov zien af te rekenen.

"Ik ben waarschijnlijk zijn grootste fan", zegt Federer over zijn eeuwige rivaal. "We hebben aardig wat gedenkwaardige duels uitgevochten in al die jaren. Hij is een enorme vechter."

Waar Federer de nummer zeventien is van de plaatsingslijst, is Nadal na een moeizame periode afgegleden naar de negende plaats.

"Ik denk dat we allebei dachten dat we hier nooit meer in de finale zouden staan", zegt de Zwitser eerlijk. "Het is voor ons allebei dus nu al een heel speciaal toernooi."

Met zijn 35 jaar is Federer de oudste finalist op een grandslamtoernooi sinds 1974. De Australiër Ken Rosewall was toen zelfs al 39 jaar oud toen hij het tot de eindstrijd van de US Open schopte.