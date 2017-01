Federer ten koste van Wawrinka naar finale Australian Open

Federer zag Wawrinka nog wel terugkomen van een 2-0 achterstand in sets, maar trok na drie uur en vier minuten uiteindelijk toch aan het langste eind: 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 en 6-3.

De nummer zeventien van de plaatsingslijst won het Grand Slam-toernooi in Melbourne zeven jaar geleden voor het laatst. Sindsdien strandde hij vijf van de zes keer in de halve eindstrijd, twee jaar geleden werd hij in de derde ronde al uitgeschakeld.

In de finale treft Federer zondag de winnaar van het duel tussen Rafael Nadal en Grigor Dimitrov. Die halvefinalisten zijn als negende en vijftiende ingeschaald en treffen elkaar vrijdag in de Rod Laver Arena.

De finale wordt de honderdste wedstrijd voor Federer op de Australian Open. Alleen Jim Connors speelde ooit meer wedstrijden op een Grand Slam (115 op de US Open en 102 op Wimbledon).

Indruk

Federer maakte in de vorige rondes tegen Tomas Berdych en Kei Nishikori een goede indruk en ging ook tegen Wawrinka voortvarend van start.

Federer verzuimde echter al vroeg het initiatief te nemen. Hij kreeg in de vierde game liefst drie kansen om de winnaar van 2014 te breken, maar verzilverde er geen één.

Ook in het vervolg van de eerste set kregen beide spelers breakpoints, maar pas bij 6-5 sloeg Federer als eerste toe. Hij dwong Wawrinka tot het maken van een fout en pakte het eerste bedrijf met 7-5.

In de tweede set lag het momentum eveneens bij de zestienvoudig Grand Slam-winnaar, die nu bij 3-2 een gaatje van twee games sloeg. Het zorgde voor frustraties bij Wawrinka, die uit woede een racket doormidden brak.

Ook daarna had hij geen antwoord op het aanvallende spel van zijn tegenstander, waardoor de tweede set met 6-3 naar Federer ging.

Vijfde set

De mondiale nummer vier was echter weer op tijd bij de les en ging in de vierde game van de derde set voor het eerst in de partij door de service van Federer heen (3-1). Hij denderde vervolgens door en plaatste bij 4-1 zijn tweede break op rij, waarna hij op eigen service de set met 6-1 naar zich toe trok.

Wawrinka ging in de vierde set verder met waar hij gebleven was. Federer moest direct zijn opslagbeurt afstaan, maar brak ook gelijk weer terug (1-1). Toch kwam er een vijfde set, omdat Federer het bij 4-4 in zijn eigen opslagbeurt helemaal weggaf en Wawrinka vervolgens op 'love' de set uitserveerde (6-4).

De vier jaar jongere Wawrinka oogde in de beslissende vijfde set aanvankelijk scherper en fitter, maar kon daar niet van profiteren. Federer vroeg een medische time-out aan en kwam daarna scherper de baan op. Bij 3-2 brak hij Wawrinka, die de klap niet meer te boven kwam.