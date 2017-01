FIA gaat minder snel straffen uitdelen bij botsingen in Formule 1

Er zullen alleen nog straffen worden uitgedeeld als het volledig duidelijk is wie de veroorzaker is van de aanrijding. Afgelopen jaar kreeg vaak één van de twee coureurs een tijdstraf, ook als de schuld van de botsing voor een deel bij een andere coureur lag.

Volgens de FIA was er door de strikte regels te veel voorzichtigheid onder coureurs om in te halen.

In het herziene artikel 38.2 A staat vermeld: "Het wordt overgelaten aan de stewards om te beslissen of de coureurs worden bestraft na een incident. Tenzij het duidelijk is voor de stewards dat één van de coureurs volledig of hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het incident, zal er geen straf worden opgelegd."

Safety car

De FIA bevestigde ook een andere nieuwe regel. Na een safety car-situatie wordt de race hervat met een stilstaande start. Voorheen bleven de coureurs achter de safety car rijden, totdat het circuit weer vrijgegeven werd door de officials.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 26 maart met de Grand Prix van Australië.