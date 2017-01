Dimitrov met tiende zege op rij naar halve finale Australian Open

Het is pas de tweede keer in de carrière van de 25-jarige Bulgaar dat hij zo ver komt op een Grand Slam. In 2014 verloor Dimitrov de halve eindstrijd op Wimbledon.

Vrijdag speelt hij in Melbourne tegen de winnaar van de partij tussen Rafael Nadal en Milos Raonic, die later op woensdag wordt gespeeld.

Dimitrov is al tien duels op rij ongeslagen. Voorafgaand aan de Australian Open schreef hij het ATP-toernooi van Brisbane op zijn naam.

Woensdag was Dimitrov in de Rod Laver Arena met 6-3, 6-2 en 6-4 te sterk voor Goffin. De als elfde geplaatste Belg was in Melbourne vier plekken hoger ingeschaald dan de Bulgaar.

Goffin evenaarde in Melbourne zijn beste prestatie ooit op een Grand Slam. De 26-jarige Belg strandde vorig jaar in de kwartfinale van Roland Garros.