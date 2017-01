Federer verrast zichzelf met 'onrealistische' halve finale tegen Wawrinka

"De vraag was of ik zo kort na mijn rentree al een paar wedstrijden in een best-of-five zou kunnen winnen. En eerlijk gezegd had ik het niet verwacht", zei Federer dinsdag na zijn overtuigende zege in de kwartfinale op Mischa Zverev (6-1, 7-5 en 6-2).

"Bovendien was er een kans dat ik in de loop van het toernooi mijn energie zou kwijtraken. Maar ik voel me goed en ik speel heel goed. Dat verrast me."

Op weg naar de finale wordt Stan Wawrinka de laatste horde voor de 35-jarige Zwitser. Bij de start van het toernooi wist Federer niet eens dat zijn landgenoot aan zijn kant van het schema zit.

"Ik had niet verwacht dat ik de halve finale zou halen dus keek ik ook niet naar mogelijke tegenstanders. Een halve finale tegen Wawrinka, dat klonk een week geleden nog onrealistisch voor me."

Agressief

Door zijn goede spel tegen Zverev, en eerder in het toernooi ook tegen Kei Nishikori en Tomas Berdych, is Federer vol vertrouwen voor het duel met de als vierde geplaatste Wawrinka, die het toernooi in Melbourne in 2014 won. Federer pakte de titel in 2010 voor het laatst.

"Ik zal tegen Stan agressief moeten spelen. Hij is een echte hardhitter, de beste wellicht. Ik moet hem niet in zijn spel laten komen. Ik ben blij voor Stan dat hij weer zo ver gekomen is, maar nu is het genoeg. Ik wil naar de finale."

De halve finale tussen Federer en Wawrinka staat voor donderdag op het programma. Van de 21 eerdere onderlinge partijen won Federer erĀ liefst achttien. Drie keer was Wawrinka de sterkste.