PEC neemt Franse aanvaller Ongenda over van Paris Saint-Germain

Vorig seizoen speelde Ongenda nog vijf wedstrijden in de Ligue 1 voor de topclub uit Parijs. Hij scoorde daarin een keer. Onder de nieuwe trainer Unai Emery kwam hij deze jaargang niet in actie.

De aanvaller die dinsdag meteen speeltijd krijgt in de oefenwedstrijd van Jong PEC Zwolle tegen Jong FC Groningen is blij met zijn transfer naar PEC.

"PEC Zwolle kende ik vanaf het moment dat de club Hachim Mastour op huurbasis overnam van AC Milan. Ik kijk er naar uit om met PEC Zwolle in de Eredivisie te spelen. Een competitie waarin ik de volgende stap wil zetten”, aldus Ongenda.

Ongenda had nog een contract tot komende zomer bij PSG, de club waarvoor hij in 2013 debuteerde in de hoofdmacht. In het seizoen 2014/2015 werd de 27-voudig Frans jeugdinternational verhuurd aan Bastia.

Tweede aankoop

De vleugelspeler is de tweede aankoop van PEC Zwolle, nadat de huidige nummer zestien van de Eredivisie eerder deze maand de Zweedse middenvelder Erik Israelsson overnam van Hammarby IF. Technisch directeur Gerard Nijkamp is tevreden met de komst van Ongenda.

"Hervin is iemand die het verschil kan maken", aldus Nijkamp. "Met Hervin in de gelederen hebben we een extra wapen in huis om ons de komende maanden uit de onderste regionen van de Eredivisie te spelen. Het is mooi dat we deze talentvolle aanvaller voor een lange tijd aan PEC hebben kunnen binden."

Mogelijk maakt Ongenda zondag al zijn Eredivisiedebuut voor PEC, dat om 14.30 uur thuis speelt tegen FC Twente.

