Venus Williams staat na veertien jaar weer in halve finale Melbourne

In een moeizaam duel was de 36-jarige Amerikaanse net iets agressiever en doortastender dan haar Russische opponente Anastasia Pavlyuchenkova: 6-4, 7-6 (4).

Pavlyuchenkova, die voor het eerst in de kwartfinale van de open Australische tenniskampioenschappen stond, begon zonder zenuwen aan de wedstrijd. De nummer 24 van de plaatsingslijst in Melbourne brak Williams in de derde game.

Lang kon de Russin niet genieten van de voorsprong want de ervaren Williams brak, in haar negende kwartfinale in Australië, meteen terug. Pavlyuchenkova liet zich niet van de wijs brengen door het agressieve aanvallende spel van de Amerikaanse en pakte drie games later weer een break.

Ook deze keer kon Pavlyuchenkova de break niet bevestigen door haar eigen game te behouden. Williams pakte direct de break terug, behield haar servicegame en sloeg in de tiende game op love toe: 6-4.

Kopie

De tweede set leek een exacte kopie te worden van de eerste. Pavlyuchenkova brak Williams in de derde game en de zevende game maar in beide gevallen kon ze haar servicegame daarna niet behouden.

Als een speer ging Williams naar 5-4 maar de Russin gaf zich nog niet gewonnen. De tiebreak moest deze keer het verschil maken. Daarin was het oudere zusje van Serena Williams net iets doortastender en met een dubbele fout op matchpoint eindigde voor Pavlyuchenkova het Australische avontuur.

Williams staat in de halve finale tegenover de winnaar van het duel tussen CoCo Vandeweghe en Garbiñe Muguruza, de volgende partij in Melbourne dinsdag.