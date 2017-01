Venus Williams naar halve finale, Krajicek door in gemengd dubbel

In een moeizaam duel was Venus Williams net iets agressiever en doortastender dan haar Russische opponente Anastasia Pavlyuchenkova: 6-4 en 7-6 (3).

De 25-jarige Pavlyuchenkova, die voor het eerst in de kwartfinale van de Australian Open stond, brak Williams in de derde game. Lang kon de Russin niet genieten van de voorsprong, want de ervaren Williams (36) brak meteen terug.

Pavlyuchenkova liet zich niet van de wijs brengen door het agressieve aanvallende spel van de Amerikaanse en pakte drie games later weer een break. Ook deze keer kon ze de break niet bevestigen door haar eigen game te behouden. Williams pakte direct de break terug, behield haar servicegame en sloeg in de tiende game op love toe: 6-4.

Kopie

De tweede set leek een exacte kopie te worden van de eerste. Pavlyuchenkova brak Williams in de derde game en de zevende game maar in beide gevallen kon ze haar servicegame daarna niet behouden.

De tiebreak moest deze keer het verschil maken. Daarin was het oudere zusje van Serena Williams net iets doortastender en met een dubbele fout op matchpoint eindigde voor Pavlyuchenkova het toernooi.

Vandeweghe

Williams treft in de halve finale haar landgenote Coco Vandeweghe. De 25-jarige speelster verraste door de als nummer 7 geplaatste Garbine Muguruza uit te schakelen in twee sets: 6-4 en 6-0.

In de eerste set ging het nog gelijk op. De enige break was direct beslissend. In de zevende game pakte de Amerikaanse de game af van Muguruza en daarmee de set. Vandeweghe, de nummer 35 van de WTA-ranking, stond vervolgens geen game meer af en maakte het koelbloedig af.

Nerveus

"Ik voelde me eigenlijk helemaal niet goed en was erg nerveus vooraf. Ik zei nog tegen mijn coach: 'hou het toiletpapier in de aanslag'."

"Toen ik eenmaal op toeren raakte in de wedstrijd ging het wel lekker", aldus de dolgelukkige Vandeweghe, die zich nu mag opmaken voor een Amerikaans onderonsje.

Williams en Vandeweghe spelen donderdag om een plaats in de finale van de Australian Open.

Krajicek

Michaëlla Krajicek heeft met de Zuid-Afrikaanse Raven Klaasen de kwartfinales bereikt van het gemengd dubbelspel. Krajicek en Klaasen rekenden in de tweede ronde af met het Amerikaans/Zweedse koppel Raquel Atawo en Robert Lindstedt: 6-4 en 6-4.

In de kwartfinale staan de 28-jarige Nederlandse en haar zes jaar oudere Zuid-Afrikaanse tegenover de Amerikaanse Abigail Spears en Juan Sebastián Cabal uit Colombia.

Krajicek werd in het enkelspel in Melbourne al in de kwalificaties uitgeschakeld, in het vrouwendubbel strandde ze in de tweede ronde.