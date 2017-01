Venus Williams (36) na veertien jaar weer in halve finale Australian Openvenus

De vorige keer dat Venus Williams in de halve finale stond in Melbourne was in 2003. Toen haalde ze ook de eindstrijd en daarin verloor ze van haar een jaar jongere zus Serena Williams.

Ook dit jaar is een 'Sister Act' mogelijk in de finale. De als tweede geplaatste Serena Wiliams speelt woensdag haar kwartfinale tegen Johanna Konta uit Groot-Brittannië.

De als dertiende geplaatste Venus WiIliams neemt het donderdag in de halve finales op tegen Coco Vandeweghe. De 25-jarige Amerikaanse verraste door de als zevende geplaatste Garbine Muguruza uit te schakelen in twee sets: 6-4 en 6-0.

Dubbele fout

Hoewel het al veertien jaar geleden is dat Venus Williams in de halve finale stond in Melbourne, is het de 21e keer dat ze bij de laatste vier zit op een Grand Slam-toernooi. Haar 25-jarige tegenstandster Pavlyuchenkova stond daarentegen pas voor het eerst in de kwartfinale.

In de eerste set wist de Russin de zevenvoudig Grand Slam-winnares twee keer te breken, maar Williams stelde daar drie breaks tegenover (6-4).

De tweede set leek een exacte kopie te worden van de eerste. Pavlyuchenkova brak Williams in de derde game en de zevende game maar in beide gevallen kon ze haar servicegame daarna niet behouden.

De tiebreak moest deze keer het verschil maken end daarin was Williams net iets doortastender. Met een dubbele fout op matchpoint eindigde het toernooi voor Pavlyuchenkova, waardoor Williams zich mag opmaken voor haar eerste halve finale sinds 2003.