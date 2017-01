Babel helpt Besiktas met doelpunt aan koppositie

De 30-jarige Babel maakte vorig week al zijn debuut voor Besiktas, nadat de Turkse club hem begin dit jaar transfervrij aantrok na zijn vertrek bij Deportivo La Coruña.

De oud-Ajacied was in Alanya goed voor de 0-2, nadat Cenk Tosun de score had geopend. Babel werd in de diepte gestuurd, waarna hij enkele verdedigers en de doelman uitspeelde. Hij schoof de bal vervolgens in het lege doel.

Ricardo Quaresma zette Besiktas vlak na rust op 0-3 door een strafschop binnen te schieten. Vagner Love verkleinde de achterstand, eveneens vanaf elf meter, maar oud-PSV'er Marcelo gooide het duel met de 1-4 op slot.

Door de overwinning passeert Besiktas Istanbul Basaksehir, dat zondag met 1-0 verloor van Fenerbahçe. Besiktas heeft na achttien duels 41 punten, twee meer dan Basaksehir.

