Wüst vindt dat eerste sprinttitel 'mooi op het lijstje' staat

"Deze sprinttitel had ik nog niet, hij staat mooi op het lijstje", zei Wüst, die vooral door twee duidelijke zeges op de 1000 meter Anice Das en titelverdedigster Sanneke de Neeling voor bleef in het eindklassement, met een glimlach.

De Brabantse - viervoudig olympisch kampioene, vijftienvoudig wereldkampioene, vijfvoudig Europees kampioene en nu 21-voudig Nederlands kampioene - richt zich haar hele carrière al vooral op allround- en afstandskampioenschappen.

Het NK sprint was voor haar dan ook primair een training voor de WK afstanden (9-12 februari in het Zuid-Koreaanse Gangneung) en het WK allround (4 en 5 maart in het Noorse Hamar).

"Ik kon dit toernooi daardoor heel ontspannen rijden", aldus Wüst. "Dit was het einde van een trainingsblok, maar ik moet af en toe toch wedstrijden rijden en hoe mooi is het dan om in een vol Thialf een NK te winnen?"

Kanttekening

Wüst stelde wel direct zelf een kanttekening bij haar overwinning. "Jorien ter Mors en Marrit Leenstra waren er niet en met bijvoorbeeld Margot Boer zijn er ook een paar goede sprintsters gestopt."

"Ik baal er dan ook wel een beetje van dat ik geen snellere tijden heb gereden. Ik rijd nu twee keer 39,2 op de 500 meter, maar als ik op een WK sprint zou willen meedoen moet ik zeker 38,5 rijden en misschien wel 38-laag. Mijn basisniveau is goed, maar ik moet nog verbeteren. Die 38'er moet ik dan maar op 4 maart schaatsen bij het WK allround."

Wüst plaatste zich door haar Nederlandse titel ook voor het WK sprint, maar dat toernooi wordt een week voor het WK allround gehouden aan de andere kant van de oceaan, in het Canadese Calgary. De kopvrouw van Team Justlease.nl zei daarom zaterdag al dat de kans "negentig procent" is dat ze het WK sprint over zal slaan.

"Laten we er dan nu 95 procent van maken", zei Wüst zondag na het NK met een glimlach. "Ik heb nog niet met mijn coach Rutger Tijssen gesproken, maar ik wil in maart wereldkampioen allround worden."

"Jammer dat er niet een weekje extra tussen de twee toernooien zit, dan was ik waarschijnlijk wel gegaan. Maar uiteindelijk heb ik niet heel veel te zoeken op een WK sprint, het is niet reëel dat ik daar ga winnen."

Kramer

Wüst was een van de weinige WK-gangers die wel in Heerenveen was, want naast Leenstra meldden ook Sven Kramer, Douwe de Vries, Kai Verbij, Kjeld Nuis en Antoinette de Jong zich af voor de NK's.

De nationale sprint- en allroundtoernooien waren daarom wat gedevalueerd, maar Wüst vindt niet dat de NK's op een ander moment georganiseerd zouden moeten worden om dat in toekomst te voorkomen.

"Dit is de enige oplossing op de volle kalender. Ik heb me er behoorlijk voor ingespannen dat de NK's in deze periode zijn toen bekend werd dat de WK afstanden naar februari gingen. Anders blijf je maar selecteren en het gaat uiteindelijk om de wereldtitels."

Wüst is er wel een voorstander van dat het gecombineerde NK niet in drie maar in twee dagen wordt afgewerkt. "Dat kan prima als er aan elk toernooi niet twintig maar zestien schaatsers mogen meedoen. En dan hoef je op een NK niet meer op vrijdag in een slecht gevuld Thialf te schaatsen."