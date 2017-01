Burkina Faso mede dankzij treffer Traoré naar kwartfinale Afrika Cup

Burkina Faso had de eerste twee duels in groep A in 1-1 zien eindigen, maar zondag tegen Guinee-Bissau greep het land zijn laatste kans. Door een goal van Prejuce Nakoulma, die profiteerde van gestuntel in de verdediging bij de tegenstander, stond het al na twaalf minuten 1-0.

Traoré, voor de tweede keer dit toernooi in basis, maakte het feest voor Burkina Faso compleet. De spits van Ajax schoof na een klein uur spelen de tweede treffer langs doelman Jonas Mendes.

Gabon, dat na twee duels net als Burkina Faso twee punten had, bleef steken op 0-0 tegen Kameroen. Diep in blessuretijd kon het publiek in Libreville nog bijna juichen, maar Denis Bouanga raakte namens het gastland de paal.

Burkina Faso en Kameroen eindigen met vijf punten, maar Burkina Faso heeft een beter doelsaldo en is groepswinnaar. Guinee-Bissau is net als Gabon uitgeschakeld.

Niet vaak sneuvelde een gastland al in de groepsfase van de Afrika Cup. Tunesië was in 1994 het laatste land dat als gastheer de knock-outfase niet haalde.