Cocu en Van Ginkel loven veerkracht PSV tegen sc Heerenveen

"Dit is een heel belangrijk moment voor de ploeg. Ze zijn echt tot de bodem gegaan", zei Cocu voor de camera van FOX Sports.

PSV maakte in de laatste paar minuten van de wedstrijd een 2-3 achterstand ongedaan. Eerst was het Marco van Ginkel die in de 89e minuut de Eindhovenaren op gelijke hoogte schoot, waarna Hector Moreno de landskampioen in blessuretijd nog de zege schonk.

"Ik vond wel dat wij de terechte winnaar waren", was Cocu van mening. "De vroege 0-1 was wel een tik. We hadden een minuut of tien nodig om daar overheen te komen. Daarna maakten wij de wedstrijd en kregen we de kansen. Eén moment van onoplettendheid in de tweede helft bracht de 2-2."

"Dan mis je de strafschop en staat het in plaats van 3-2 even later 2-3. Dat doet wel wat met de ploeg. Dan kan ik alleen maar complimenten geven dat we puur op karakter alsnog de winst forceren. Eerder dit seizoen lukte ons dat niet."

Van Ginkel

Ook bij Van Ginkel was de opluchting na het laatste fluitsignaal groot. "Na de 0-1 gooiden we passie erin en waren we veel beter. We hadden het alleen eerder af moeten maken. Dan mis je de penalty en kom je uit het niets ook nog 2-3 achter. De laatste vijf minuten gooiden we de strijd erin en konden we alsnog winnen."

De Chelsea-huurling vond niet dat hij de strafschop had moeten nemen. "Die penalty was niet aan mij. Gaston (Pereiro, red.) had de vorige wel benut. Gelukkig werd deze ons niet fataal."

Door de zwaarbevochten overwinning verkleinde PSV het gat met koploper Feyenoord weer tot acht punten. De Eindhovenaren moeten als nummer drie van de Eredivisie ook nog Ajax voor zich dulden. De Amsterdammers hebben drie punten meer dan de equipe van Cocu.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie