Schöne helpt Ajax aan eerste zege bij FC Utrecht in acht jaar

De Deense middenvelder kreeg de bal in de 87e minuut net buiten het strafschopgebied voor zijn voeten en vond met een pegel de kruising. Daarmee maakte hij een fout goed, want eerder in de wedstrijd miste hij een strafschop.

Ajax boekte een zeldzame zege in de Galgenwaard, want de laatste overwinning in Utrecht in competitieverband dateerde van 2009. De ploeg van trainer Peter Bosz komt door de winst op 43 punten uit negentien wedstrijden. Feyenoord verzamelde in net zoveel duels 48 punten en PSV staat op een totaal van 37 punten.

Feyenoord kwam zaterdag al in actie en won in eigen huis met 1-0 van Willem II. Nummer drie PSV speelt later zondag tegen sc Heerenveen.

Het FC Utrecht van trainer Erik ten Hag zag een reeks van tien wedstrijden zonder nederlaag tot een einde komen. De Domstedelingen staan met 28 punten op de zesde plaats in de competitie.

Tam

Ajax had in de openingsfase een licht overwicht en kwam een paar keer dreigend door, maar echte kansen leverde dat de Amsterdammers niet op. FC Utrecht begon opvallend tam en liet Ajax het spel maken.

De beste kans was na iets meer dan een kwartier voor Anwar El Ghazi, maar hij schoot in kansrijke positie over en bleek bovendien buitenspel te staan. Het slordige Utrecht stelde er niets tegenover, maar ook Ajax werd onzorgvuldiger, waardoor de wedstrijd gezapig werd.

Na een halfuur kwam er meer leven in de brouwerij. Ajax kreeg via Joël Veltman (kopbal naast) een goede kans en vervolgens werd Utrecht voor het eerst echt gevaarlijk. Ajax-huurling Richairo Zivkovic raakte de lat en maaide niet veel later over de bal heen.

De wedstrijd werd leuker en beide ploegen kregen voor rust nog kansen op de openingstreffer. FC Utrecht kwam goed weg bij schoten van Hakim Ziyech en hetzelfde gold voor Ajax bij een kans van Sebastien Haller en een actie waarbij Veltman de bal bijna in eigen doel werkte.

Strafschop

De tweede helft begon zoals de eerste eindigde. Beide ploegen kwamen een paar keer gevaarlijk door, maar tot doelpunten leidde het niet in de Galgenwaard.

Een kwartier na rust kreeg Ajax de ideale kans om op voorsprong te komen. De equipe van Bosz kreeg een strafschop van arbiter Björn Kuipers na hands van Nacer Barazite, maar Schöne schoot de bal vanaf elf meter over het doel van keeper David Jensen.

Ajax ging het laatste kwartier met invallers Justin Kluivert en Matthijs de Ligt (beiden 17 jaar) op jacht naar de winst en bij FC Utrecht kwam Kristoffer Peterson als verse kracht in het veld. Niet lang na de wissels kreeg Utrecht-verdediger Giovanni Troupée een grote kans, maar hij schoot over.

Het slotakkoord was echter voor Schöne, die met zijn fraaie trap voor grote opluchting zorgde bij Ajax. FC Utrecht slaagde er vervolgens niet meer in echt gevaarlijk te worden.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie