Fred Rutten ontslagen als trainer van Al-Shabab

Rutten zag zijn ploeg zaterdag voor eigen publiek verliezen van Al Ittihad Kalba (0-4). Al-Shabab staat mede daardoor na vijftien duels teleurstellend achtste in de competitie.

De 54-jarige Rutten werkte sinds mei vorig jaar bij Al-Shabab, dat zegt zo snel mogelijk een nieuwe coach aan te willen stellen. De club heeft met Ruud Boymans nog wel een andere Nederlander onder contract staan. De 27-jarige spits kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht.

Het contract van Rutten bij Al-Shabab liep nog tot komende zomer.

Schalke 04

Al-Shabab was het tweede buitenlandse avontuur van Rutten, die in het seizoen 2008/2009 in Duitsland in dienst was bij Schalke 04.

In Nederland was Rutten als trainer werkzaam bij FC Twente, PSV, Vitesse en Feyenoord. Met de club uit Enschede won hij in 2001 de KNVB-beker en dat deed hij ook met PSV in 2012.