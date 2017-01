Nadal in vijfsetter langs Zverev, Serena Williams simpel verder in Melbourne

De Spanjaard, als negende geplaatst in Melbourne, had vijf sets nodig tegen het Duitse toptalent Alexander Zverev: 4-6, 6-3, 6-7 (5) 6-3 en 6-2.

In de strijd om een plaats in de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Fransman Gaël Monfils of de Duitser Philipp Kohlschreiber.

Nadal, die het afgelopen seizoen voortijdig beëindigde vanwege een polsblessure, won de Australian Open eenmaal, in 2009. Vorig jaar vloog hij er in de eerste ronde uit.

Williams

Bij de vrouwen plaatste Serena Williams zich met speels gemak voor de achtste finales. De als tweede geplaatste Amerikaanse droogde landgenote Nicole Gibbs in twee sets af: 6-1 en 6-3.

De als 92e ingeschaalde Gibbs, die onder de indruk leek van de sfeer in de zonovergoten Rod Laver Arena, was geen partij voor Williams, die eerder al met meer gevorderde speelsters had afgerekend in Melbourne.

Williams ontmoette in de eerste twee rondes de voormalig toptienspeelsters Belinda Bencic en Lucie Safarova. Die partijen won ze ook al vrij eenvoudig.

In de vierde ronde strijdt Williams met de Tsjechische Barbora Strycova voor een plaats in de kwartfinales. De nummer zestien van de plaatsingslijst zette in haar derderondepartij Caroline Garcia (21) uit Frankrijk met 6-2 en 7-5 opzij.

De 35-jarige Williams schreef de Australian Open al zes keer op haar naam. In 2015 was ze voor de laatste keer de sterkste in Melbourne.

Cibulkova

Dominika Cibulkova vond verrassend haar Waterloo in de derde ronde. De als zesde geplaatste Slowaakse was niet opgewassen tegen de Russische Jekaterina Makarova, die als dertigste is ingeschaald: 2-6, 7-6 (3) en 3-6.

Makarova stuit in de vierde ronde op de Britse Johanna Konta. De nummer negen van de plaatsingslijst rekende knap in twee sets af met Caroline Wozniacki (17) uit Denemarken: 6-3 en 6-1.

In de achtste finales treffen ook twee ongeplaatste speelsters elkaar. De Amerikaanse Jennifer Brady en de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni waren te sterk voor respectievelijk de als veertiende geplaatste Russische Jelena Vesnina (7-6 (4) en 6-2) en de Griekse Maria Sakkari (3-6, 6-2 en 6-3).