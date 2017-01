Ivoorkust speelt mede dankzij treffer Bony gelijk tegen DR Congo

Ivoorkust moest ook in het eerste pouleduel genoegen nemen met een gelijkspel. Afgelopen maandag speelden 'De Oranje Olifanten' met 0-0 gelijk tegen Togo, waardoor ze met twee punten tweede staan.

DR Congo won in de eerste groepswedstrijd met 1-0 van Marokko en gaat met vier punten aan de leiding in groep C. Later op vrijdag nemen Marokko en Togo het tegen elkaar op in deze poule.

Bony

Neeskens Kebano opende na tien minuten de score voor Congo. Een kwartier later bracht Bony de Ivorianen op gelijke hoogte. De voormalig Vitesse-spits kopte raak uit een corner van Max Gradel.

Twee minuten later kwam Congo opnieuw op voorsprong via een kopbal van Junior Kabananga. In de 67e minuut bepaalde Serey Die de eindstand.

In blessuretijd leek Ivoorkust toch nog de drie punten te pakken, maar een treffer van Salomon Kalou werd afgekeurd wegens buitenspel.

Twee jaar geleden won Ivoorkust de Afrika Cup door in de finale na strafschoppen Ghana te verslaan. In de halve eindstrijd rekende de ploeg af met DR Congo.