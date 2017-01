Feyenoord wil sterke thuisreeks voortzetten, Zinchenko terug bij PSV

Jens Toornstra start opnieuw op het middenveld. Hij vervangt Karim El Ahmadi, die met Marokko meedoet aan het toernooi om de Afrika Cup.

Koploper Feyenoord verdedigt komend weekend een voorsprong van vijf punten op Ajax en acht op PSV. Beide concurrenten komen zondag pas in actie tegen respectievelijk FC Utrecht (uit) en sc Heerenveen (thuis).

Van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg de sterke thuisreeks van dit seizoen kan voortzetten. Feyenoord won dit seizoen acht van de tien thuisduels in de Eredivisie. Alleen Ajax (1-1) en sc Heerenveen (2-2) verloren niet.

"We moeten de kansen creëren die we altijd creëren. Als we dat doen en het tempo spelen dat wij kunnen spelen, moeten wij ook thuis van Willem II kunnen winnen", zegt Van Bronckhorst, die hoopt dat zijn ploeg niet de fout maakt door Willem II te onderschatten.

''Wij als groep gaan er niet van uit dat het een makkelijke wedstrijd wordt. Dat gevoel heerst niet bij ons, maar misschien wel bij andere mensen."

PSV

PSV ontvangt zondagmiddag om 16.45 uur sc Heerenveen. Trainer Phillip Cocu kan in de thuiswedstrijd mogelijk gebruik maken van Oleksandr Zinchenko, die vrijdag weer meetrainde met de Eindhovenaren.

Cocu beseft dat zijn ploeg het lastig gaat krijgen tegen Heerenveen, dat momenteel op de vierde plek staat. "Heerenveen heeft veel kwaliteit in de ploeg en kent een goede eerste seizoenshelft. Naast Feyenoord en Ajax zijn dit wedstrijden die in de buurt van een topper komen."

De geblesseerde Steven Bergwijn is waarschijnlijk niet fit genoeg om in actie te komen tegen Heerenveen. De vleugelspeler deed vrijdag nog niet mee aan de groepstraining. Ook Jürgen Locadia is nog geblesseerd.

