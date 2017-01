Vijfde remise op rij voor Giri bij Tata Steel in De Kuip

Het was de vijfde remise op rij voor de 22-jarige Giri, die eerder remise overeenkwam met de Amerikaan Wesley So, de Rus Sergeyj Karyakin, de Pool Radoslav Vojtaszek en Dmitry Andreikin uit Rusland.



De vijfde partij van het toernooi werd voor het eerst niet in Wijk aan Zee afgewerkt, waar het Tata Steel Chess Tournament wordt georganiseerd. De schakers troffen elkaar donderdag in De Kuip, het stadion van Feyenoord.



Loek van Wely noteerde zijn vierde nederlaag. De Pool Radoslaw Wojtaszek was te sterk voor de Nederlandse routinier. Eerder verloor Van Wely van Karyakin, de Oekraïense grootmeester Pavel Eljanov en So.

Carlsen

Magnus Carlsen, titelverdediger en vijfvoudig kampioen, speelde met zwart gelijk tegen de Rus Ian Nepomnjatsjtsji. Na 28 zetten eindige de partij onbeslist.



So pakte zijn derde zege van het toernooi. Hij versloeg na 48 zetten de Indiër Pentala Harikrishna. Karyakin en Eljanov gingen beiden onderuit tegen respectievelijk de Indiër Baskaran Adhiban en de Armeniër Levon Aronian.

So gaat met vier punten aan de leiding. Carlsen en Eljanov volgen met ieder 3,5 punt, Giri staat vijfde met 2,5 punt.

Volgende week vindt de tweede uitstap plaats. Dan vertrekken de schakers in de tiende ronde naar De Philharmonie, de concertzaal van Haarlem.