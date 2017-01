Van Aert meldt zich af voor Hoogerheide maar houdt hoop op WK

De Belgische veldrijder heeft te veel last van een pijnlijke knie, meldt Sporza donderdag.

Van Aert stelde de eindzege in de wereldbeker afgelopen zondag al veilig door met overmacht de wedstrijd in het Italiaanse Fiugi te winnen, maar hij kampt sindsdien wel met een ontsteking in zijn rechterknie. Over tien dagen is de strijd om de regenboogtrui in Luxemburg.

"Mijn WK komt voorlopig niet in gevaar, maar de tijd tikt natuurlijk. Ik ben vandaag op controle geweest en de ontsteking in mijn knie is nog niet weg", laat Van Aert weten.

Zijn grote concurrent Mathieu van der Poel komt wel aan de start van de wedstrijd, die de naam van zijn vader draagt.

Ruzie

In aanloop naar het WK ruziede Van der Poel publiekelijk met Van Aerts ploegleider Niels Albert. De Belg zette vraagtekens bij Adrie van der Poels rol bij de opbouw van het WK-parcours in Luxemburg. Mathieu van der Poel twitterde daarop dat Albert een "janker" is en "altijd iets te klagen heeft".

Later verklaarde Adrie van der Poel dat zijn bedrijf slechts het parcours uitzet dat door de organisatie getekend is en geen invloed uitoefent op het parcoursontwerp.

Het WK in Bieles is op zondag 29 januari.