Atletencommissie NOC*NSF in de bres voor geweerde judoka Franssen

Bovendien heeft NOC*NSF op verzoek van de judobond de A-status van Franssen ingetrokken, waardoor zij geen aanspraak meer kan maken op voorzieningen die haar carrière ondersteunen.

Reden hiervoor zijn de trainingen van Franssen, die ze vanwege haar studie gedeeltelijk in Rotterdam afwerkt en dus niet volledig op nationaal sportcentrum Papendal.

"Indien een sporter de keuze maakt zijn of haar eigen weg te kiezen en via die weg een dusdanig niveau bereikt dat bij het deelnemen aan een bondsprogramma uitzending naar bepaalde toernooien had gevolgd, dan maakt een bond in onze ogen misbruik van haar machtspositie door de sporter niet uit te zenden'', zei de atletencommissie van de sportkoepel donderdag in een verklaring.

"Indien hier daadwerkelijk sprake van is, gaat dit in tegen de belangen van sport en sporter.''

Hetteke Frima van NL Sporter, de organisatie die opkomt voor de belangen van topsporters, staat Franssen bij en liet eerder weten dat de judobond niet meer met de judoka wil praten. "De deur is dichtgedaan."

De atletencommissie staat wel open voor een oplossing en hoopt dat de Judo Bond Nederland dat ook doet. "Wij kunnen geen oordeel geven over de gemaakte afwegingen van de bond omtrent de trainingen, maar we constateren wel dat de uitkomst niet in het voordeel van deze sportster lijkt te zijn."

Franssen, die onlangs goud won bij de Grand Slam van Abu Dhabi, denkt nog na over juridische stappen.