Valverde rijdt Amstel Gold Race, Tour en Vuelta

De 36-jarige Spanjaard is in de Ronde van Spanje waarschijnlijk kopman van Movistar, omdat Naïro Quinta de Vuelta laat schieten. De winnaar van vorig jaar geeft de voorkeur aan de Giro en de Tour, zo liet hij in december weten. Donderdag werd dat door Movistar bevestigd.

Vorig jaar ging Valverde niet van start in de Amstel Gold Race, die dit jaar op zondag 16 april verreden wordt. In 2013 en 2015 kwam hij als tweede over de meet in Valkenburg en in 2008 werd hij derde.

Naast de Amstel Gold Race gaat Valverde in april voor zijn vierde zege op rij in de Waalse Pijl. Daarnaast staat hij die maand aan de start bij Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker die hij in 2006, 2008 en 2015 op zijn naam schreef.

Algemeen klassement

In 2016 reed Valverde nog alle grote rondes en alle keren deed hij het aardig in het algemeen klassement. Zijn beste prestatie was de derde plaats in de Giro, waar hij ook nog een rit won.

In de Tour werd hij vorig jaar zesde en de Vuelta sloot hij in dienst van Quintana af op de zesde plaats.