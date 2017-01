Nadal en Raonic overtuigend naar derde ronde Australian Open

Nadal (30) rekende in drie sets af met Marcos Baghdatis (31). Het werd 6-3, 6-1 en 6-3 voor de Spanjaard.

De nummer negen van de plaatsingslijst kwam geen moment in de problemen tegen de Cyprioot, die in 2006 nog tot de finale reikte in Melbourne.

Nadal won de Australian Open in 2009. In de derde ronde is Alexander Zverev zijn tegenstander. De 19-jarige Duitser was in de eerste ronde in een vijfsetter te sterk voor Robin Haase.

Raonic

Raonic, de nummer drie van de plaatsingslijst, versloeg Gilles Müller in drie sets 6-3, 6-4 en 7-6 (4).

De Canadees die sinds kort wordt gecoacht door Richard Krajicek brak de linkshandige Luxemburger zowel in de eerste als in de tweede set een keer. In de derde set kwam het tot een tiebreak en daarin werkte Müller één wedstrijdpunt weg, waarna Raonic het alsnog afmaakte.

Met zijn overwinning maakte de 26-jarige Raonic een einde aan een zegereeks van zes partijen van Müller. De 33-jarige Müller maakte vorige week in Sydney indruk door voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi te winnen.

In de derde ronde neemt Raonic het op tegen de Fransman Gilles Simon, die 25e staat op de wereldranglijst.

Djokovic

Topfavoriet Novak Djokovic werd later op de dag verrassend uitgeschakeld door de Oezbeek Denis Istomin. Zesvoudig Australian Open-winnaar Djokovic ging in vijf sets (7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-6 (5) en 6-4) ten onder tegen de nummer 117 van de wereld.

De 29-jarige Djokovic won de Australian Open in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 en was ook dit jaar de favoriet voor de eindzege, al moest hij eind vorig jaar al de nummer één-positie op de wereldranglijst afstaan aan Andy Murray.

De Oezbeek is pas de tweede speler van buiten de top 100 die Djokovic verslaat in de afgelopen zeven jaar. De ander was Juan Martin Del Potro afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Bovendien verloor Djokovic in de afgelopen zeven jaar nooit een set in de eerste week van de Australian Open.

Monfils

Gaël Monfils had een viersetter nodig om de derde ronde te bereiken. De als zesde geplaatste Fransman rekende af met de Oekraïner Alexandr Dolgopolov: 6-3, 6-4, 1-6 en 6-0.

In de derde ronde treft Monfils de als 32e geplaatste Duitser Philipp Kohlschreiber.

Dominic Thiem rekende in vier sets af met de Australiër Jordan Thompson: 6-2, 6-1, 6-7 (6) en 6-3. In de derde ronde treft de als achtste geplaatste Oostenrijker de Fransman Benoit Paire.