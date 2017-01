Lauda denkt dat ook Bottas wereldkampioen kan worden bij Mercedes

"Bottas is de beste man voor ons. Met hem erbij kunnen we het seizoen met een gerust hart beginnen", aldus Lauda, die zelf drie keer wereldkampioen werd, dinsdag op de Duitse tv-zender RTL.

De 27-jarige Bottas werd maandag gepresenteerd bij Mercedes als opvolger van wereldkampioen, die eind vorig jaar na zijn eerste wereldtitel onverwacht een punt zette achter zijn loopbaan. De Fin komt over van Williams.

Hoewel Bottas nog nooit een Grand Prix won, is de 67-jarige Lauda overtuigd van de klasse van de coureur, die bij Mercedes een team gaat vormen met drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

"We zochten een coureur die past in het team. Tot nog toe hebben we altijd twee toprijders gehad die streden voor de wereldtitel. Nico en Lewis vochten zelfs nek-aan-nek. De laatste drie jaar wonnen we alles wat er te winnen viel en om die reden hebben we voor Bottas gekozen. Hij heeft de vereiste ervaring én de snelheid."

De eerste race van Bottas in dienst van Mercedes is de Grand Prix van Australië op 26 maart.