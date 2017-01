Knieklachten hinderen Van Aert in aanloop naar WK veldrijden

De Belgische titelverdediger heeft al langer last van zijn rechterknie en slaat nu de trainingsstage van zijn ploeg over om extra rust te nemen.

"Gezien de ernst van de situatie wil ik geen risico nemen. Ik hoop dat enkele dagen rust zullen helpen", vertelt de 22-jarige Van Aert, die de voornaamste concurrent is van de Nederlandse favoriet Mathieu van der Poel. De regerend wereldkampioen laat zich nu in eigen land onderzoeken door een dokter.

Zondag is in Hoogerheide de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Van Aert beslist donderdag of hij meedoet aan die laatste koers voor het WK. Van der Poel heeft al toegezegd daar aan de start te staan.

Wereldbekerklassement

Vorige week verkoos de Van der Poel, die in 2015 wereldkampioen werd, een trainingsstage boven de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Fiuggi.

Bij afwezigheid van de Nederlander stelde Van Aert de eindzege in het wereldbekerklassement veilig door de winst te pakken in Italië.

Aerts

Maandag liet Toon Aerts weten dat hij het WK veldrijden aan zich voorbij moet laten gaan. De Belg heeft zondag bij een valpartij tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Fiugi twee breuken opgelopen, in zijn linkersleutelbeen en schouder.

Aerts hoeft geen operatie te ondergaan, mede omdat de breuk in de kop van zijn schouderblad daarvoor te complex is, maar zijn seizoen zit er wel al op.

De 23-jarige Aerts veroverde eind oktober in het Franse Pontchateau verrassend de Europese titel, voor de topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert.