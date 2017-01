Sevilla maakt einde aan lange ongeslagen reeks van Real Madrid

Vlak voor tijd was er nog geen vuiltje aan de lucht voor Real Madrid. De Madrilenen waren halverwege de tweede helft via een penalty van Cristiano Ronaldo op 0-1 gekomen en die voorsprong kwam lange tijd niet in gevaar.

De wedstrijd kantelde volledig toen Sergio Ramos, uitgerekend een oud-speler van Sevilla, de bal uit een vrije trap in eigen doel kopte. De thuisploeg kreeg daarna vleugels en greep door een goal van Internazionale-huurling Stevan Jovetic twee minuten in blessuretijd zelfs de overwinning.

Real blijft ondanks de eerste nederlaag van het seizoen koploper van Spanje, al nadert Sevilla tot op één punt. Barcelona staat derde met een achterstand van twee punten. Beide rivalen hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan de Madrilenen.

Wolfsburg

Voor Real is het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar, toen VfL Wolfsburg met 2-0 te sterk was in de kwartfinale van de Champions League. Met een 3-0 zege werd toen in de return alsnog orde op zaken gesteld.

Real Madrid schakelde afgelopen donderdag Sevilla nog uit in de achtste finales van de Spaanse beker. De return in Sevilla eindigde in 3-3, na 3-0 in Madrid.

Barcelona boekte zaterdag een royale thuiszege op Las Palmas (5-0). Luis Suárez scoorde tweemaal en Lionel Messi, Arda Turan en Aleix Vidal waren eveneens trefzeker. Messi is nu de eerste speler die tegen alle andere negentien clubs uit de Spaanse La Liga heeft gescoord.

