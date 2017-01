Senegal is Tunesië de baas, Mahrez behoedt Algerije voor nederlaag

Senegal won zijn openingsduel in groep B met 2-0 van Tunesië. De eindstand in het Stade de Franceville stond al na een halfuur op het scorebord.

Een overtreding van de Tunesiër Aymen Abdennour leverde Senegal al na tien minuten een penalty op. Liverpool-spits Sadio Mané maakte geen fout vanaf de stip

Kara Mbodji verdubbelde de voorsprong twintig minuten later. De Anderlecht-speler kopte raak uit een corner. Tunesië kreeg in de tweede helft een handvol grote kansen, maar zelfs een aansluitingstreffer bleek er niet in te zitten.

Omdat de eerste drie duels op de Afrika Cup in een gelijkspel eindigden, is Senegal pas het eerste land dat dit toernooi drie punten pakt.

Tunesië won de Afrika Cup in 2004, toen het zelf het toernooi organiseerde. Senegal haalde alleen in 2002 de finale en verloor daarin na penalty's van Kameroen.

Mahrez

Mahrez opende de score in het stadion van Franceville al in de twaalfde minuut. De aanvaller van Engels kampioen Leicester City schoot met zijn linker raak via de binnenkant van de paal.

Zimbabwe kwam sterk terug en boog de achterstand snel om in een voorsprong. Kuda Mahachi scoorde in de zeventiende minuut de gelijkmaker. Na een halfuur werd het zelfs 2-1 door een benutte penalty van Nyasha Mushekwi.

Pas acht minuten voor tijd wist Mahrez een nederlaag voor Algerije, waar de Belg Georges Leekens als bondscoach op de bank zit, te voorkomen. Hij maakte er met een afstandsschot 2-2 van.

Nakamba

Vitesse-speler Marvelous Nakamba miste het openingsduel van Zimbabwe. De middenvelder zat een schorsing uit vanwege zijn twee gele kaarten in de kwalificatiereeks.

Zimbabwe kende een heel onrustige voorbereiding op de Afrika Cup. De spelersgroep kreeg vlak voor het toernooi met de voetbalbond van het land ruzie over de hoogte van de vergoedingen. Ook arriveerden de officiële wedstrijdshirts niet op tijd, waardoor er tegen Algerije in merkloze tenues werd gespeeld.

Algerije haalde twee jaar geleden nog de kwartfinale. In de kwalificatie maakte het Noord-Afrikaanse land indruk met 25 goals in zes wedstrijden.