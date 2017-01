Schulting ziek op EK, De Vries uitgeschakeld op 1000 meter

De 19-jarige Nederlands kampioene ging zaterdag onderuit tijdens de aflossing en blesseerde zich daarbij aan een elleboog. Onderzoek wees uit dat er geen sprake was van een breuk.

Schulting besloot zondag af te zien van verdere deelname aan het individuele toernooi omdat ze ziek is geworden, meldt de NOS.

Op de aflossing bereikte Nederland dankzij de diskwalificatie van Rusland alsnog de finale. De verwachting is dat Schulting daarvoor nog wel het ijs op komt.

Schulting stelde zaterdag voor haar val al teleur op de 1500 meter en 500 meter en was al kansloos voor de Europese titel.

Knegt

Sjinkie Knegt was in de laatste kwartfinale van de 1000 meter de rapste en bereikte zo de halve eindstrijd. Daan Breeuwsma, die in dezelfde kwartfinale als Knegt was ingedeeld, kwam niet verder dan de vierde plaats en is uitgeschakeld.

Knegt staat in de tussenstand op de tweede plaats met 36 punten. De achterstand van de Fries op leider Semen Elistratov uit Rusland is drie punten. Knegt behaalde in 2015 de Europese titel.

De Vries

Rianne de Vries is er niet in geslaagd de halve eindstrijd te halen op de 1000 meter. De Nederlandse eindigde in haar kwartfinale als vierde en verspeelde daarmee haar kans op een goede klassering in de eindstand.

De Vries, die zaterdag verrassend de 500 meter op haar naam schreef, was de tweede finaledag als nummer twee in het tussenklassement begonnen.

Yara van Kerkhof bereikte wel de halve eindstrijd door in haar kwartfinale als tweede te eindigen, achter de Italiaanse klassementsleidster Arianna Fontana. Fontana heeft 42 punten, De Vries 36.

De finale van de aflossing begint zonadag om 16.31 uur.