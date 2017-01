Ruime zege FC Groningen op Heracles, FC Utrecht wint bij Sparta

Bij Heracles-FC Groningen het halverwege al 0-3 door goals van Mimoun Mahi, Desevio Payne en Alexander Sörloth. In de tweede helft scoorde Mahi nog een keer, waarna Daryl van Mieghem vlak voor tijd de score iets draaglijker maakte voor Heracles.

Door de zege passeert FC Groningen Heracles op de ranglijst in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ernest Faber steeg naar de negende plaats met 23 punten. Heracles staat tiende en heeft twee punten minder.

De club uit Almelo begon zaterdag nog redelijk sterk tegen Groningen, maar het wist enkele mogelijkheden niet te benutten. De Almelose clubtopscorer Samuel Armenteros kreeg de grootste kans, maar zijn kopbal ging rakelings naast.

Na een half uur was het wel raak aan de andere kant door een fraaie goal van Mahi, die doelman Bram Castro verschalkte met een wippertje. Vier minuten later kreeg Payne op de rand van het strafschopgebied alle ruimte en de Amerikaan schoof hem keurig in de hoek. Kort daarna viel de bal na slecht uitverdedigen bij Heracles voor de voeten van de Noor Sörloth, die hard en raak uithaalde.

Op een goeddeels schoongeveegd veld probeerde de ploeg van trainer John Stegeman er na rust nog wat van te maken, maar de thuisploeg bleef de mindere partij. Afstandsschoten van Lerin Duarte en Thomas Bruns zwaaiden af, Armenteros kopte in de handen van Sergio Padt.

Drie minuten voor tijd maakte Mahi er met zijn tweede treffer er 0-4 van. Van Mieghem mocht in de slotminuut nog scoren voor de thuisploeg.

Sparta-FC Utrecht

bij Sparta-FC Utrecht maakte Kristoffer Peterson twee minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de winnende treffer (1-2).

Door de zege staat FC Utrecht stevig op de zesde plaats. De voorsprong op nummer zeven FC Twente bedraagt vier punten, maar de Tukkers spelen zondag nog uit tegen Vitesse. Sparta staat dertiende, maar is nog lang niet veilig. Het gat met hekkensluiter Go Ahead Eagles bedraagt slechts vijf punten.

De zege van FC Utrecht bij Sparta was verdiend op basis van een sterke tweede helft. Alleen de openingsfase was voor Sparta. Zakaria El Azzouzi schoot in het zijnet en Thomas Verhaar zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Robbin Ruiter.

Ook Ivan Calero vond de keeper van de bezoekers op zijn weg. De Spanjaard reageerde even later wel attent toen hij na een hoekschop de bal voor zijn voeten kreeg (1-0).

Met de debuterende Wout Brama op het middenveld herstelde FC Utrecht zich een week voor het thuisduel met Ajax aardig na de openingstreffer. Willem Janssen raakte de paal en Michel Breuer trof bijna in eigen doel.

Janssen kopte de bezoekers in de 52e minuut wel op voorsprong. De aanvoerder werd op maat bediend door Yassin Ayoub. Even na die gelijkmaker verzuimde Sébastien Haller zijn ploeg op voorsprong te brengen. De spits gleed de bal voor een verlaten doel naast.

Sparta wankelde in de slotfase en had geluk dat Sofyan Amrabat en opnieuw Haller in kansrijke positie niet tot scoren kwamen. Peterson zorgde echter alsnog voor de 1-2 zege voor FC Utrecht, dat al tien competiteduels op rij ongeslagen is.

