Heerenveen te sterk voor ADO Den Haag bij debuut Ödegaard

Op het moment dat Ödegaard binnen de lijnen kwam stond de eindstand al op het scorebord. Na een 0-0 ruststand tekende Reza Ghoochannejhad in de tweede helft voor beide goals van Heerenveen. De zege had nog groter kunnen uitvallen, maar Sam Larssson miste een strafschop.

Door de zege staat Heerenveen weer vierde in de Eredivisie met een punt voorsprong op AZ, dat vrijdag met 1-3 won bij Go Ahead Eagles.

ADO Den Haag blijft in de problemen. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic staat weliswaar op de veertiende plaats, maar het gat met hekkensluiter Go Ahead is slechts vijf punten. In de laatste zes wedstrijden werden maar drie punten gepakt.

Laag tempo

Trainer Jurgen Streppel had vooraf al aangekondigd dat Ödegaard, die eerder deze week op huurbasis overkwam van Real Madrid en voor anderhalf jaar tekende in Friesland, op de bank zou beginnen. Ook Stijn Schaars ontbrak in de opstelling. Kort voor de wedstrijd werd bekend dat de aanvoerder enkele weken aan de kant staat door een enkelblessure.

Zonder Schaars kon Heerenveen ADO voor rust niet verontrusten. De thuisploeg speelde in een te laag tempo, waardoor er amper kansen gecreëerd werden.

In de tweede helft ging het niveau bij de Friezen omhoog en werd ADO pas echt onder druk gezet. Ghoochannejhad leek al snel voor de beloning te zorgen, maar de goal van de spits uit Iran werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Pelle van Amersfoort raakte niet veel later de paal.

Na 63 minuten zette Ghoochannejhad Heerenveen eindelijk wel op voorsprong en een minuut later tekende hij ook voor de 2-0. Terwijl Ödegaard warmliep kon het nog mooier worden voor Heerenveen via een makkelijk gegeven strafschop. Larsson schoot echter zwak in, waardoor ADO-doelman doelman Ernastus Setkus redding kon brengen.

Twee minuten voor tijd veerde het Heerenveen-publiek alsnog op, omdat Odegaard inviel. De 18-jarige middenvelder verving Arber Zeneli en maakte zo zijn eerste minuten in de Eredivisie.

