Carlsen en Giri beginnen Tata Steel met remise

De Noorse wereldkampioen, die speelde met zwart, gaf zijn Amerikaanse tegenstander Wesley So na 33 zetten hand en daarmee was de partij voorbij. So is de nummer vier van de wereldranglijst en Carlsen de mondiale nummer één.

Vorig pakte de 26-jarige Carlsen de titel in Wijk aan Zee en ook dit jaar is hij de topfavoriet voor de eindzege.

In totaal won Carlsen het toernooi al vijf keer. De Noor weerstond eind vorig jaar met succes zijn Russische uitdager Sergey Karjakin in een tweekamp om de wereldtitel.

Giri

Karjakin is ook aanwezig in Wijk aan Zee en hij was zaterdag de eerste tegenstander van Giri. De 22-jarige Nederlander, de huidige nummer tien op de wereldranglijst, speelde met de zwarte stukken. Hij kwam na 35 zetten een gelijkspel overeen met de Rus, die achtste staat op de mondiale ranking.

Giri doet voor de negende keer mee aan de Tata Steel Chess. Zijn beste eindklassering is de tweede plaats. Hij wordt gezien als de mogelijke opvolger van Jan Timman, die in 1985 de laatste Nederlandse winnaar was.

De 79e editie van de Tata Steel Chess duurt tot en met zondag 29 januari.