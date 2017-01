Bertens vroeg in actie, Haase dinsdag pas de baan op bij Australian Open

Bertens, als negentiende geplaatst, neemt het in de eerste partij op baan dertien op tegen Varvara Lepchenko.

De Wateringse speelde twee keer eerder tegen Lepchenko. Vorig jaar versloeg Bertens de geboren Oezbeekse in Rome. In 2014 moest ze voor haar buigen in Sydney.

Alle zes Nederlandse vrouwen in het kwalificatietoernooi sneuvelden voortijdig, waardoor de 25-jarige Bertens als enige de baan op mag in Melbourne.

In 2015 reikte ze tot de tweede ronde, vorig jaar was de eerste ronde het eindstation voor de nummer 22 van de WTA-ranglijst.

Haase

Haase is de enige Nederlandse man in het hoofdschema van de eerste Grand Slam van 2017. De Hagenaar komt dinsdag pas in actie en treft in de eerste ronde de als 24e gerangschikte Duitser Alexander Zverev.

De twee stonden pas één keer eerder tegenover elkaar; in 2014 in Hamburg. De winst was toen voor de destijds pas 17-jarige Zverev: 6-0 en 6-2.

Haase, de nummer 58 van de wereld, boekte zijn beste resultaat op het Australische hardcourt in 2011: de derde ronde. Vorig jaar verloor hij in de eerste ronde van de Bosniër Mirza Basic.