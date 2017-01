Vuelta telt liefst negen aankomsten bergop

Organisator Javier Guillen maakte in september al bekend dat de Vuelta voor het eerst op Franse bodem begint. In Nîmes gebeurt dat op 19 augustus met een ploegentijdrit.

Al in de derde etappe wacht een zware rit naar Andorra met de eerste twee beklimmingen van de eerste categorie. De Vuelta doet daarna Catalonië aan, verplaatst zich naar de bergen in het zuiden om in de slotweek weer in het noorden te belanden. De Angliru moet op de voorlaatste dag de apotheose worden. Op de slotdag is er een criterium in Madrid.

Van de aankomsten bergop werd die van de vijfde etappe in Nederland bekend dankzij Tom Dumoulin. De Limburger won in 2015 een rit op de Cumbre del Sol door in een sprint bergop de Brit Chris Froome achter zich te laten.

Het leverde Dumoulin de leiderstrui op, die hij in die ronde in totaal zes dagen droeg. Dumoulin heeft dit seizoen de Giro d'Italia als hoofddoel gesteld en weet nog niet of hij later dit jaar naar Spanje afreist.

2490 meter

In de vijftiende etappe wacht een aankomst op de hoogste berg; de Alto Hoya de la Mora waar de finishstreep op 2490 meter ligt. Dat is op zondag 3 september, waarna de karavaan per vliegtuig naar het noorden trekt voor een spectaculaire slotweek.

Die begint met een vlakke tijdrit over 42 kilometer en telt drie aankomsten bergop, met de Angliru in Asturië als mythisch sluitstuk.