Contador voelt zich niet te oud om Tour te winnen

"Als mensen zeggen dat het vanwege mijn leeftijd steeds moeilijker wordt de Tour te winnen, motiveert me dat extra'', zegt Contador in een interview met Cyclingnews.

"Waar het vooral omgaat op dit moment zijn de resultaten van tests, waarin ik zie dat ik nog steeds het niveau heb om te winnen. Ik ken de statistieken over leeftijd, maar besteed er geen aandacht aan.'' Cadel Evans was in 2011 de laatste Tourwinnaar op leeftijd: 34.

Contadors seizoensopbouw bij zijn nieuwe ploeg Trek-Segafredo is vrijwel identiek aan die van vorig jaar. "De Tour staat centraal, maar als het alleen om die wedstrijd zou draaien, zou het wat saai worden. Er komen in het voorjaar een paar wedstrijden die er echt toe doen voor mij.''

Vorig jaar, toen nog in dienst van Tinkoff, won hij een rit en werd derde in de Ronde van de Algarve, werd hij tweede achter Geraint Thomas in Parijs-Nice en tweede ook achter Nairo Quintana in de Ronde van Catalonië. Het voorjaar sloot Contador toen af met zijn vierde eindoverwinning in de Ronde van Baskenland.

Mollema

Enige verschil is dat hij dit jaar de Ronde van Andalusië verkiest boven de Algarve. Na 'Baskenland' rijdt Contador voor de Tour enkel nog het Critérium du Dauphiné. In 2016 won hij er, hoewel de Franse rittenkoers puur als voorbereiding gold, de proloog en droeg hij vier dagen de leiderstrui.

Bij zijn nieuwe ploeg kan hij in de bergen onder meer op steun rekenen van Bauke Mollema en Jarlinson Pantano. "Het is een sterke ploeg voor de Tour. Het geeft me vertrouwen."