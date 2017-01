Chelsea krijgt bouwvergunning voor stadion van 60.000 plaatsen

Volgens Chelsea betekent dat nog niet dat de club meteen met de verbouwing begint. "Dat moet de laatste stap worden. We wachten nog op andere rechten", stelt de koploper van de Premier League op site van de club.

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, heeft het laatste woord over of de 'Blues' een nieuw stadion mogen bouwen. De kosten van de plannen worden geraamd op 500 miljoen pond (zo'n 575 miljoen euro).

Chelsea diende in december 2015 een plan in bij de London Borough of Hammersmith and Fulham om het huidige stadion met een capaciteit van 41.600 te slopen en op dezelfde plaats een nieuwe arena met 60.000 zitplaatsen te bouwen.

Stamford Bridge, gelegen in de wijk Fulham in Londen, bestaat al sinds 1877. Chelsea speelt sinds 1905 zijn thuiswedstrijden in het stadion, dat in de jaren negentig van de vorige eeuw voor het laatst een ingrijpende renovatie onderging.

Uitwijken

Chelsea zal tijdens de verbouwing mogelijk tijdelijk moeten uitwijken naar een ander stadion. Rugbystadion Twickenham en Wembley zijn opties, hoewel concurrent Tottenham Hotspur door een eigen verbouwing in het seizoen 2017/2018 al gebruik zal maken van Wembley.

De Spurs breiden op dit moment White Harte Lane uit naar een stadion met ruim 60.000 plaatsen. Arsenal verhuisde tien jaar geleden al naar een groter stadion met een soortgelijke capaciteit.

West Ham United speelt sinds dit seizoen in het grote Olympisch Stadion in Londen.