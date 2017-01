Feyenoord sluit deal met gemeente voor nieuw trainingscomplex

Eind vorig jaar werd al bekend dat Feyenoord een nieuw onderkomen wil laten bouwen voor het eerste elftal. Het nieuwe complex kan naar verwachting aan het begin van het seizoen 2018/2019 in gebruik worden genomen.

"De ondertekening van deze overeenkomst is een cruciaal punt in de verdere ontwikkeling van het topsportklimaat", zei Gudde dinsdag in zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdammers.

Het nieuwe complex komt in de plaats van het huidige Varkenoord. Spelers en staf moeten nu nog een vierbaansweg oversteken om het trainingsveld te bereiken.

Gudde is dan ook in zijn nopjes met de concrete plannen voor een nieuw complex. "In mijn ogen is dit een van de belangrijkste ontwikkelingen bij Feyenoord van de afgelopen tien jaar."