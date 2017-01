Titelverdedigster Kerber kent slechte voorbereiding op Australian Open

Kerber, die een bye had in de eerste ronde, liet zich verrassen door de Russische tiener Daria Kasatkina: 6-7 (5) en 2-6.

De Duitse aanvoerster van de wereldranglijst had vorige week in Brisbane ook slechts twee partijen gespeeld. Kerber verloor daar in de kwartfinale van Elina Svitolina uit Oekraïne.

Vanaf volgende week verdedigt de 28-jarige tennisster haar titel op de Australian Open. De Duitse won vorig jaar ook de US Open.

Cibulkova

Kerber was niet de enige speelster van naam die dinsdag onderuit ging in Sydney. Dominika Cibulkova, de als derde geplaatste Slowaakse, moest met 4-6 en 3-6 buigen voor de Canadese Eugenie Bouchard, die met een wildcard is toegelaten bij het toernooi in Australië.

Anastasia Pavlioetsjenkova won het Russische onderonsje met de als vijfde geplaatste Svetlana Koeznetsova (7-5 en 6-3). Koeznetsova was vorig jaar de beste in Sydney.

De Italiaanse tennisster Roberta Vinci, de nummer negen van de plaatsingslijst, ging onderuit tegen Barbora Strycova uit Tsjechië (2-6 en 3-6).

Caroline Wozniacki voldeed wel aan de verwachtingen. De Deense bereikte de kwartfinales door Joelia Poetintseva uit Kazachstan met 6-0 en 7-5 te verslaan.