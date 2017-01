Frank de Boer hoopt volgend seizoen in Engeland aan de slag te gaan

"Engeland lijkt me het leukst. Ook qua taal, dan heb je toch de minste aanpassing nodig", zegt De Boer tegen het AD. "China? Mwoah. De Bundesliga is mooi. Spanje trekt me ook."

Een terugkeer naar de Eredivisie is geen optie voor de trainer die met Ajax vier landstitels op rij veroverde en de Amsterdamse club afgelopen zomer na vijfenhalf jaar verliet.

"Ajax is toch het allerhoogste. Lager heb ik niet in mijn hoofd", aldus de 46-jarige trainer. "Voor PSV en Feyenoord is mijn tijd bij Ajax nog te vers."

"Zeg nooit nooit, maar het liefst begin ik volgend seizoen helemaal vanaf het begin van de voorbereiding. Een lekker frisse start."

Inter

De Boer werd in november al na 85 dagen ontslagen als trainer van Inter. Naar eigen zeggen heeft hij sindsdien meerdere aanbiedingen van clubs gehad. "Ik kon twee dagen later alweer bij een nieuwe club aan de slag. Maar dat was me toch iets te veel van het goede."

"Ik ben er niet door beschadigd", zegt de voormalig assistent-bondscoach van Oranje over zijn korte periode in Milaan. "Het was een moeilijk project. Vooraf denk je van: 'Oei, wat zal het worden?' En je hoopt dat je tijd krijgt."

"Ik had er graag langer gezeten. Maar het heeft ook veel energie gekost. Die drie maanden leken wel een jaar."

De Boer werd bij Inter opgevolgd door Stefano Pioli. Onder de 51-jarige Italiaan staat de club momenteel op de zevende plaats in de Serie A.