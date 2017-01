Chelsea simpel naar vierde ronde FA Cup, Liverpool op herhaling

Premier Leaue-koploper Chelsea stond halverwege de wedstrijd al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Pedro Rodriguez en Michy Batshuayi.

Willian maakte er vlak na rust 3-0 van, waarna John Terry halverwege de tweede helft in moest rukken met een rode kaart.

Tom Nicholls deed vlak daarna iets terug namens de ploeg die uitkomt op het derde niveau van Engeland. Spannend werd het echter niet meer, want Rodriguez bepaalde een kwartier voor tijd met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 4-1.

Chelsea boekte alweer de negentiende zege van dit seizoen in verschillende competities. In het hele vorige voetbaljaar wonnen de 'Blues' twintig keer.

De Roon

Ook Middlesbrough schaarde zich zondag onder de laatste 32. Marten de Roon had met een doelpunt een groot aandeel in de 3-0 overwinning van 'Boro' op Championship-club Sheffield Wednesday.

De Roon was in de negentigste minuut verantwoordelijk voor de 3-0. De andere goals kwamen op naam van Grant Leadbitter en Alvaro Negredo.

Liverpool

Liverpool bewees zichzelf een slechte dienst. De nummer twee van de Premier League moet op herhaling in het bekertoernooi omdat het voor eigen publiek niet wist te scoren tegen Plymouth Argyle (0-0), dat op het vierde niveau uitkomt.

Manager J├╝rgen Klopp gunde de meeste van zijn basisspelers rust. Met een gemiddelde leeftijd van ruim 21 jaar oud speelde Liverpool met de jongste ploeg ooit in de FA Cup.

Georginio Wijnaldum hoefde ook niet in actie te komen. In een poging een replay te voorkomen liet Klopp in de slotfase Adam Lallana, Daniel Sturridge en Roberto Firmino nog invallen. Ook met het drietal in de gelederen kwam Liverpool echter niet tot scoren.

"Het was mijn beslissing om deze ploeg op te stellen'', zei Klopp. "Ook met deze jongens hadden we in mijn ogen moeten winnen. Maar het was een mooie ervaring voor ze. Plymouth verdiende een extra wedstrijd. Ze hebben goed verdedigd. Ik weet niet hoeveel mensen er in Plymouth wonen, maar ik had het gevoel dat ze allemaal voor hun doel stonden.''