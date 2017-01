Koeman vraagt bestuur Everton om versterkingen na uitschakeling

Door de nederlaag is de laatste reële kans op een prijs voor Everton dit seizoen verkeken.

"Ik weet wat er moet veranderen. Iedereen bij deze club moet beseffen dat er veranderingen nodig zijn om aan de verwachtingen te voldoen die bij Everton horen", aldus Koeman na afloop van het duel tegen de BBC.

De 53-jarige trainer wil enkele serieuze versterkingen aan de selectie toevoegen. "Ik heb er met het bestuur en technisch directeur Steve Walsh over gesproken wie nodig hebben. Ik kan er meer over zeggen, maar dat wil ik liever intern houden. Dat de 18-jarige Tom Davies een van mijn beste spelers was tegen Leicester zegt genoeg over de huidige selectie."

Everton is volgens Britse media in gesprek met Manchester United over een mogelijke transfer van middenvelder Morgan Schneiderlin, maar die onderhandelingen zijn vooralsnog zonder resultaat. De club haalde deze winter al aanvaller Ademola Lookman van Charlton Athletic.

Geen pech

Koeman was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg tegen Leicester. "De nederlaag had niets met pech te maken. Het was ongelooflijk hoe we na de openingstreffer terugvielen in niveau."

Romelu Lukaku zette de thuisploeg in de 63e minuut op voorsprong, waarna Ahmed Musa met twee treffers de bezoekers uit Leicester alsnog de overwinning bezorgde.

"Er was een gebrek aan concentratie bij ons na de 1-0. We hebben daarna nauwelijks druk op de bal gezet en lieten Musa veel te makkelijk scoren. Als we in onze volgende wedstrijd tegen Manchester City ook zo spelen, gaan we er met 5-0 af", zei Koeman.